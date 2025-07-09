В Турции нашли древние гири в форме букв

Археологи из Мерсинского университета обнаружили на территории античного города Узунджабурч (Турция) уникальный набор подвесных весов и пять железных гирь в форме букв древнегреческого алфавита. Возраст находки оценивается в 1600 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeology Reports Online (ARO).

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Узунджабурч, расположенный в 30 километрах от района Силифке, известен хорошо сохранившимися памятниками эллинистического и римского периодов — храмами, колоннадами, фонтанами и театром. Новые раскопки велись на одной из главных улиц города, где, как предполагается, сосредоточивалась торговая жизнь.

Именно там археологи нашли набор торговых гирь, изготовленных в форме букв — вероятно, обозначавших массу. Как объяснил руководитель раскопок профессор Юмит Айдыноглу, каждый из предметов соответствует стандартной единице измерения, известной как литра. Вес гирь варьировался от примерно 150 граммов до полутора килограммов.

«Мы впервые обнаружили полную систему мер той эпохи. Буквенная маркировка, скорее всего, отражает региональную торговую практику или персонализированную систему конкретного купца», — отметил Айдыноглу.

Находка подтверждает статус Узунджабурча как важного торгового центра позднеантичного периода (IV–VII века н. э.). Помимо гирь, археологи нашли монеты, инструменты и фрагменты торговых построек.

Исследователи планируют полностью раскопать древнюю улицу и воссоздать часть магазинов, чтобы показать структуру античного города. Одновременно ведутся работы по обустройству туристической инфраструктуры — установлены указатели, пешеходные дорожки и площадки для осмотра.