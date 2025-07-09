В национальном мессенджере МАХ появились групповые видеозвонки

В российском мессенджере MAX стала доступна функция групповых видеозвонков. Ключевой особенностью нововведения является отсутствие ограничений по длительности сессии и количеству участников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании-разработчике VK.

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Для организации видеоконференции пользователю необходимо перейти в раздел «Звонки» и сгенерировать ссылку-приглашение, которой можно поделиться с другими. Во время сеанса связи уже доступны такие опции, как сетка участников и демонстрация экрана.

В ближайших обновлениях разработчики планируют расширить функциональность групповых звонков, добавив текстовый чат, возможность передачи прав администратора, а также кастомизацию с помощью нейроаватаров, масок и фонов.

Нововведение представлено на фоне роста аудитории платформы, которая в начале июля превысила два миллиона зарегистрированных пользователей.

MAX позиционируется как российская цифровая платформа, объединяющая мессенджер и доступ к различным сервисам, в том числе государственным. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры. Бета-тестирование сервиса приложения началось в марте 2025 года.