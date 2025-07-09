Новый Apple Pencil будет совместим с Apple Watch

Компания Apple получила патент на Apple Pencil нового поколения, который благодаря оптическим датчикам сможет работать на широком спектре поверхностей и с различными устройствами, включая iPhone, MacBook Pro и Apple Watch. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Соответствующий документ под названием «Устройство ввода с оптическими датчиками» был зарегистрирован Ведомством по патентам и товарным знакам США. В патенте описывается стилус, оснащенный передовыми системами оптического отслеживания, способными определять движение, наклон, вращение и положение в трехмерном пространстве.

Ключевое отличие от существующих моделей заключается в том, что предлагаемый Apple Pencil не будет зависеть от взаимодействия с емкостным сенсорным экраном. Вместо этого он будет использовать датчики, встроенные в сам стилус, для захвата движения и его преобразования в цифровой сигнал.

В одной из описанных конфигураций наконечник устройства выполнен из прозрачного материала, например, защитного стекла. Это позволит свету проходить сквозь него к рабочей поверхности и отражаться обратно к внутреннему сенсору. Анализируя эти данные, стилус сможет определять характеристики движения без необходимости прямого контакта с дисплеем. В патенте также упоминается альтернативная реализация с использованием механизма трекбола.

Сфера применения такого устройства выходит далеко за рамки рисования. Помимо поддержки набросков, письма и жестового ввода, Apple Pencil сможет функционировать как пространственный контроллер для системных действий: управления курсором, навигации по файлам, регулировки звука или совершения звонков.

Хотя регистрация патента не является прямым доказательством планов по выпуску продукта, она указывает на активные исследования и разработки компании в области новых устройств ввода, которые могут выйти за рамки экосистемы iPad.