Мишустин обсудил с главой Роскосмоса внедрение ИИ

Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым обсудил внедрение искусственного интеллекта.

В частности, «Роскосмос» на базе ИИ создаёт ассистента космонавта на борту МКС, который повышает эффективность космических исследований, использует нейросети для повышения точности снимков дистанционного зондирования Земли.

Между тем, как отмечается в Telegram-канале правительства России, Мишустин подчеркнул, что «система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, космоса».