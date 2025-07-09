Раскрыт цвет корпуса ультратонкого iPhone 17 Air

Будущий смартфон iPhone 17 Air может получить новый, «очень светлый» оттенок голубого в качестве одной из основных расцветок. Информацией об этом, пишет 9to5Mac, поделился инсайдер, известный в Weibo как Fixed focus digital.

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По данным источника, опубликованным в социальной сети Weibo, новый цвет будет настолько бледным, что при определенном освещении его можно будет спутать с белым. Этот подход напоминает предыдущие решения Apple, когда компания уже выпускала устройства в едва заметных оттенках.

В качестве примера можно привести цвет Sierra Blue («небесно-голубой») у iPhone 13 Pro и Sky Blue («голубое небо») у MacBook Air на чипе M4, которые пользователи также описывали как очень светлые.

Инсайдер назвал новый оттенок «основным», однако не уточнил, что это означает. В 9to5Mac предполагают, что речь может идти об эксклюзивной расцветке iPhone 17 Air, которую Apple будет активно использовать в маркетинговых материалах для продвижения модели.