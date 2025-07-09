Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-8» повторно вошел в атмосферу Земли в контролируемом режиме в 06:42 9 июля по пекинскому времени. Об этом сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Большая часть компонентов космического корабля сгорела во время входа в атмосферу, а небольшое количество его обломков упало в предварительно намеченные морские акватории.

«Тяньчжоу-8» был запущен 15 ноября 2024 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (Южный Китай). Космический аппарат доставил космонавтам припасы, запас ракетного топлива и оборудование для прикладных целей и проведения экспериментов. 8 июля «Тяньчжоу-8» отделился от орбитальной космической станции «Тяньгун» и перешел к самостоятельному полету, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что китайский спутник «Тяньду-1» стал первым зондом, который вышел на специальную резонансную орбиту Земля-Луна.