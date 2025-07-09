В России представлены новые смартфоны OPPO серии A5

В России стартовали продажи новых моделей смартфонов OPPO A5 и OPPO A5i Pro.

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Новинки, по заверению китайского производителя, сочетают в себе надежность, длительную автономность и функции, характерные для более высокого ценового сегмента.

Обе модели получили аккумулятор на 6000 мА·ч с быстрой зарядкой SuperVOOC 45 Вт, защищенный корпус по стандарту IP65 и 6,56-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Гаджеты оснащены камерой 50 Мп и фронтальным модулем на 5 Мп.

Девайсы работают на процессоре Snapdragon 6s Gen 1.

OPPO A5 доступен в двух цветах: аквамарин и жемчуг. Стоимость модели A5 с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти составляет 13 999 рублей.

OPPO A5i Pro доступен в темно-фиолетовом и белом цвете. Устройство оснащено 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, его цена составляет 11 999 рублей.