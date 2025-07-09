Глава Роскосмоса анонсировал запуск ракеты «Союз-5»

Совместный проект России и Казахстана «Байтерек» будет реализован до конца года – запуск ракеты «Союз-5» с нового стартового комплекса на космодроме Байконур запланирован на декабрь, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Баканов уточнил: «До конца года у нас на космодроме Байконур, совместно с казахстанскими партнерами, реализовывается проект «Байтерек». Казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а Роскосмос – обязательства по запуску новой ракеты „Союз-5“. И на декабрь текущего года данный запуск запланировали».

Кроме того, перспективная Российская орбитальная станция (РОС) разрабатывается полностью на базе отечественного программного обеспечения, отметил Баканов. По его словам, речь идет о системе полного цикла разработки, позволяющей повысить эффективность производства и снизить зависимость от зарубежных решений, передает ТАСС.

К созданию РОС, помимо РКК «Энергия», привлечены Центр Хруничева, который отвечает за ракету-носитель «Ангара», и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), занимающийся подготовкой космодрома.

«Таким образом, мы сквозным образом будем видеть всю цепочку создания продукта», – отметил руководитель Роскосмоса.

Неа встрече премьер-министр России Михаил Мишустин также дал поручение повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли.

Ранее Роскосмос сообщил, что цена запуска груза на «Союзе-5» снижена до 300 тыс. рублей за 1 кг. Также Роскосмос заявил о подготовке двигателя РД0124МС к полету.