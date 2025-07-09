Лето 2025 года станет короче предыдущего

Текущее лето станет короче, чем лето 2024 года, заявили ученые. Они проанализировали скорость вращения Земли и оценили влияние на него других небесных тел Солнечной системы.

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Смена сезонов на планете является результатом наклона земной оси относительно плоскости орбиты на 23,5 градуса. Когда полушарие больше наклонено к Солнцу и получает больше света, то наступает лето. Когда оно направлено дальше и получает меньше тепла, наступает зима.

Расстояние Земли от Солнца также влияет на смену сезонов. Когда планета достигает перигелия (самой близкой точки к Солнцу) или афелия (самой удаленной точки), ее скорость меняется. В первом случае Земля движется быстрее, во втором – медленнее.

В настоящее время афелий приходится на лето в Северном полушарии, а перигелий – на лето в Южном. Это значит, что в Северном полушарии лето длится примерно на четыре дня дольше. Но так будет не всегда. Поскольку наши календари не совсем точно соответствуют орбите Земли и время прохождения перигелия и афелия смещается, через тысячу лет лето в Северном полушарии будет примерно на шесть часов длиннее, чем в Южном.

Однако в этом году долгосрочная тенденция будет нарушена. В связи со сложным движением Земли и ее оси вращения, а также притяжением Луны, Юпитера и других тел Солнечной системы лето в Северном полушарии продлится 93 дня, 15 часов и 37 минут – на 15 минут меньше, чем лето 2024 года.

При этом в 2026 году, по расчетам, продолжительность лета вырастет. Оно продлится 93 дня, 15 часа и 40 минут, сообщает IFL Science.

Ранее стало известно, что самые короткие сутки в 2025 году наступят в июле и в августе. Они выпадут на 9 и 22 июля и 5 августа. Их продолжительность будет на 1,30, 1,38 и 1,55 миллисекунд соответственно короче обычного. Такое сокращение может повлиять на точность навигационных и спутниковых систем.