В России стартовали продажи бюджетного смартфона Realme C71

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона Realme C71. Главными особенностями новинки стали сверхъемкий аккумулятор на 6300 мАч и усиленная защита корпуса. Об этом «Газете.Ru»сообщили в пресс-службе Realme.

© Realme

Батарея устройства, по заявлению производителя, обеспечивает до двух дней автономной работы, а комплектная быстрая зарядка мощностью 45 Вт способна восполнить 50% энергии за 36 минут. Аппарат также поддерживает функцию обратной зарядки, позволяя использовать его в качестве внешнего аккумулятора для других гаджетов.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250, а объем оперативной памяти варьируется от 6 до 8 ГБ в зависимости от модификации С71.

Особое внимание уделено прочности. Технология ArmorShellTM включает в себя усиленные углы, внутреннюю амортизирующую структуру и прочное стекло, что позволяет смартфону выдерживать падение с высоты до 1,5 метров. Корпус также защищен от пыли и влаги по стандарту IP64. Среди других особенностей — интерактивное световое кольцо Pulse Light, которое реагирует на уведомления и другие события.

Стоимость Realme C71 в России начинается от 11 000 рублей за версию 6+128 ГБ.