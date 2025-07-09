В Сочи обнаружили вековой сад с черкесскими деревьями

В 50 километрах от центра Сочи, в окрестностях села Аибга, в верховьях реки Псоу члены Природоохранительной комиссии Российского географического общества обследовали черкесский сад.

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Об этом сообщает пресс-служба РГО.

"Село Аибга основано в 1869 году. Ранее здесь находился черкесский аул Айбога, принадлежавший абхазскому роду Амаршан. После Кавказской войны черкесы покинули эти земли, но оставили после себя фруктовые лесосады", - говорится в сообщении.

Черкесские сады созданы с помощью прививок культурных сортов на дикие. Особой популярностью пользуется черкесская груша - одно дерево давало до тонны плодов, а диаметр ствола составляет более метра. Причем деревья продолжают плодоносить спустя больше века. Кроме груш, в саду Аибги обнаружили чернослив, фундук и грецкий орех.

По словам председателя Природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светланы Литвинской, сохранившийся черкесский сад должен подлежать охране как природно-историческое наследие.

"Это ценный материал для селекции аборигенных плодовых Кавказа. Его необходимо инвентаризировать, изучать и сохранять", - отметила она.

Как ранее сообщала "РГ", в другом уголке Адлерского района Сочи - в селе Черешня - растет самая древняя в России виноградная лоза. По подсчетам местных жителей, ей два века, а несколько лет назад дала небывалый урожай - свыше 300 килограммов солнечных ягод.