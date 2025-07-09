Microsoft ускорила браузер Edge

Microsoft выпустила крупное обновление браузера Edge, значительно ускорив загрузку интерфейса.

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В результате переработки ключевых компонентов, среднее время отрисовки первого контента (FCP) теперь составляет менее 300 мс. Это критичный порог: задержки свыше 300–400 мс заметно снижают комфорт использования, отмечают исследования.

Чтобы добиться ускорения, Microsoft отказалась от React в пользу собственной архитектуры WebUI 2.0, основанной на нативных веб-компонентах — HTML-шаблонах и CSS — с минимальным использованием JavaScript при запуске. Это дало снижение времени загрузки в среднем на 40% по 13 основным функциям.

Особенно впечатляющее улучшение заметно в разделе настроек: он теперь открывается в 4 раза быстрее, чем в старой версии. Также ускорены функции Read Aloud, Split Screen, Workspaces. Даже на слабых устройствах.

В течение 2025 года ускорение доберётся и до прочих разделов: предварительного просмотра печати, панели расширений и т.д.