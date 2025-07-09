Tecno представит самый тонкий тройной складной смартфон

Компания Tecno готовит к анонсу концептуальный смартфон Phantom Ultimate G Fold — рекордно тратонкий тройной складной девайс.

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Официальная премьера ожидается в середине июля, спустя почти год после презентации прототипа Phantom Ultimate 2 и демонстрации на MWC 2025.

Новинка выполнена во внутрь-складывающемся формате, что обеспечивает лучшую защиту экрана от повреждений.

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Устройство получит тройную камеру и вспомогательный экран на боковой панели. Основной дисплей в разложенном состоянии будет абсолютно плоским — без видимого сгиба, благодаря особой технологии укладки панелей и компактным двойным шарнирам, позволяющим устройству фиксироваться под разными углами.

© GSMArena

По заявлению Tecno, G Fold станет самым тонким трифолдом в мире, обогнав даже HUAWEI Mate XT Ultimate с его 3,6 мм в раскрытом виде.