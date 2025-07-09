Ученый рассказал, существуют ли шаровые молнии

Шаровая молния остается одной из самых загадочных атмосферных аномалий, несмотря на то, что ее существование давно не вызывает сомнений у ученых.

Как рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт, главные вопросы касаются механизмов образования и движения этих светящихся сфер, а также их физической природы.

По его словам, современные научные гипотезы объясняют появление шаровой молнии сложными процессами, связанными с сильной электризацией воздуха, характерной для предгрозовой атмосферы. Шаровая молния формируется из скоплений атмосферных ионов, которые, перемещаясь вместе с потоками воздуха, образуют характерные светящиеся шары. Несмотря на определенные успехи в описании условий возникновения этого явления, единого и простого объяснения пока нет.

«С этим ещё связаны рассказы о том, как это опасно, как этого можно избежать, но вот эти уже рассказы как-то не совсем отчётливо описывают ситуацию. Но, по крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее», — заключил ученый, передает Радио «Комсомольская правда».

Ранее эксперты в области солнечной физики заявляли, что Солнце стоит на пороге смены своих магнитных полюсов, что ознаменует начало спада активности 11-летнего цикла звезды.