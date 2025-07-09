Чат-бот Маска обвинили в антисемитизме

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, обвинили в антисемитизме из-за серии спорных публикаций. Разработчик сообщил, что в курсе ситуации и удаляет вызвавшие критику посты чат-бота.

Внимание на проблему среди прочих обратила американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига".

"Наше короткое предварительное тестирование [чат-бота] показало, что последняя версия Grok по всей видимости воспроизводит терминологию, которую часто используют антисемиты и экстремисты, чтобы распространять свои ксенофобские взгляды", - написала организация в X.

Правозащитники сопроводили публикации скриншотами сообщений Grok, в одном из них, в частности, он заявляет, что "еврейские имена непропорционально часто встречаются среди радикальных левых активистов, распространяющих ненависть к белым людям". Кроме того, пользователи также выяснили, что в определенных контекстах чат-бот положительно отзывается о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.

Почти одновременно с заявлением "Антидиффамационной лиги" компания xAI сообщила, что устраняет проблему.

"Мы в курсе о недавних сообщениях, опубликованных Grok [в соцсети X], и мы удаляем неуместные посты. После того, как xAI стало известно об этих публикациях, мы приняли меры для блокировки разжигающих ненависть высказываний до того, как Grok опубликует их в X", - сообщила компания.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени. В ночь на четверг компания представит очередную версию чат-бота Grok 4.