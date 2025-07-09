Honor анонсировала X70 с батареей на 8300 мАч

HONOR официально анонсировала смартфон X70, главной фишкой которого стала рекордная батарея на 8300 мАч.

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Также подтверждена поддержка как проводной, так и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт, что делает новинку одной из самых автономных моделей на рынке.

Смартфон поступит в продажу в четырёх цветах: красный (Vermillion Red), зелёный (Bamboo Green), белый (Moon Shadow White) и чёрный (Phantom Night Black). У красной версии — золотистые боковые грани и задняя крышка из эко-кожи.

Камерный блок всех моделей украшен золотистой рамкой, корпус предположительно выполнен из пластика.

© Weibo

© Weibo

По слухам, HONOR X70 получит 6,79-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2640 × 1200, чип Snapdragon 6 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и оболочку MagicOS 9. Толщина корпуса составит около 8 мм, вес — менее 200 граммов.

Полноценная презентация состоится 15 июля. Стоимость пока не объявлена, но, вероятно, будет близка к цене X60 — от 1199 юаней (~$170).