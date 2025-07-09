На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку

Новую вспышку предпоследнего класса мощности – М – зафиксировали на Солнце, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

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Представители организации уточнили: «9 июля в 7.25 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 (N20E78) продолжительностью 28 минут».

Днем ранее, 8 июля, была зафиксирована первая за этот месяц вспышка класса М. По сведениям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, обе вспышки не окажут никакого влияния на Землю.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, а при достижении таких облаков Земли возможны магнитные бури.

Ранее Солнце выбросило гигантский протуберанец. Кроме того на Солнце был зафиксирован мощный выброс плазмы протяженностью примерно 1 млн км.