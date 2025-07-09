В Android 15 и 16 нашли серьезную уязвимость

В Android 15 и 16 обнаружен серьёзный уязвимый механизм под названием TapTrap, позволяющий приложениям тайно нажимать кнопки от имени пользователя.

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Технику описали исследователи из TU Wien и Университета Байройта — они продемонстрировали, как невидимые анимации можно использовать для обхода системы разрешений Android.

TapTrap отличается от классических атак с наложением интерфейса: злоумышленники запускают почти полностью прозрачную активность поверх доверенного приложения.

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Пользователь видит привычный интерфейс, но в реальности взаимодействует с опасным экраном, например с системным запросом доступа к камере. Анимации с низкой прозрачностью и масштабированием «перехватывают» касания, направляя их на скрытые кнопки «Разрешить» и подобные.

Проверка почти 100 000 приложений из Google Play показала, что 76% из них потенциально уязвимы — они используют активности, подходящие для запуска через TapTrap. Google признала проблему и пообещала устранить её в будущих обновлениях Android.