Ученые решили возродить вымерших в XVII веке птиц

Ученые из американского биотехнологического стартапа объявили о планах возродить моа – крупных нелетающих птиц, которые полностью вымерли еще в XVII веке. Они намерены восстановить полные геномы всех девяти известных видов.

Люди впервые прибыли в Новую Зеландию 800 – 900 лет назад. На тот момент там обитали процветающие популяции моа. Однако за первые 150 лет сосуществования с человеком все девять видов исчезли.

Ученые взяли образцы генетического материала из 60 костей птиц. Они отметили, что разные виды отличались по размерам. Самый крупный моа Южного острова (Dinornis robustus) достигал 3,6 метров в высоту и весил около 230 кг. Птицы являлись важнейшей частью экосистемы лесов и лугов Новой Зеландии. Последствия их вымирания сказываются и в наши дни.

От моа остались хорошо сохранившиеся останки. По ним удалось установить, что у этих птиц вообще не было крыльев, даже рудиментарных.

К настоящему моменту ученые почти полностью воссоздали геном маленького кустарникового моа (Anomalopteryx didiformis). Он достигал 1,30 метра в высоту и весил около 30 кг.

Моа стали пятым видом, над возрождением которых работает стартап. Ранее они рассказали о планах восстановить популяции мамонтов, дронтов, тилацинов (тасманских тигров) и ужасных волков. Этих животных выбрали, так как они исчезли в результате деятельности человека. Работа основана на извлечении и сборке древней ДНК, а также компьютерном анализе и редактировании. Кроме того, ученые работают над созданием искусственной яйцеклетки, сообщает IFL Science.

Ранее эксперты объявили о рождении детенышей ужасных волков. Этот вид, более крупный и массивный, чем современные волки, вымер 12 13 тысяч лет назад. Эксперты выделили и повторно собрали ДНК из сохранившихся останков и создали эмбрионы волков. Родились трое детенышей. Им присвоили имена Ромул, Рем и Кхалиси.