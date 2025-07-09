В Алтайском крае найдено парное захоронение эпохи энеолита

Участники международной археологической экспедиции «Большой Алтай – тюркское наследие: Сентелек-2025» обнаружили парное захоронение, относящееся к афанасьевской культуре. Останки находились под курганной насыпью на памятнике «Урочище Балчикова 3». Об этом сообщает ТАСС.

Найденное захоронение археологи датировали примерно XXXII - XXVIII веками до нашей эры.

В могиле были останки двоих человек, вероятно, мужчины и женщины, а также два целых керамических сосуда. Сосуды были перевернуты вверх дном, что, как предположили ученые, могло отражать воззрения людей, живших в то время на этой территории, о переходе вещей и предметов в загробный мир.

Проведенные исследования позволили уточнить датировку самого археологического памятника: ранее ученые относили его к VIII - X векам нашей эры, однако после более подробного изучения они пришли к выводу, что комплекс может относиться к гораздо более древнему периоду.

Также археологи обнаружили курганные захоронения IX - X веков нашей эры, в которых находились останки людей. Ученых немало удивил тот факт, что рядом покоились представители двух культур.

«Захоронение кыргызской и афанасьевской культур на памятнике «Урочище Балчикова 3« обнаружены впервые. На примере полученных материалов мы видим, что на одном могильном поле захоронены и тюрки, и кыргызы. Причем кыргызские захоронения зачастую пристроены к тюркским погребальным сооружением. То есть здесь явная преемственность говорит о том, что тюрки и кыргызы мирно сосуществовали, и тюркское население включилось в процесс кыргызского государства», — рассказал руководитель экспедиции, профессор Алтайского госуниверситета Сергей Грушин.

Афанасьевская культура — это археологическая культура, существовавшая на территории Южной Сибири в эпоху бронзового века. Афанасьевцы владели гончарным мастерством, были первыми горняками и металлургами на этой территории. Они умели обрабатывать металл, из которого делали не только орудия труда (ножи, топоры, тесла), но и украшения. Афанасьевцы занимались охотой и собирательством, разводили домашний скот и выращивали полезные растения, хотя в целом земледелие и скотоводство были плохо развиты.