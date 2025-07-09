Учёные выяснили, откуда при северном сиянии возникают звуки

Ferra.ru

Во время северного сияния можно услышать щелчки, треск, шелест. Калерво Лайне из Университета Аалто смог понять, почему так происходит.

Ученые выяснили, откуда при северном сиянии возникают звуки
© Ferra.ru

В ходе исследования финский учёный Калерво Лайне обнаружил, что звуки на самом деле возникают не там, где мы видим северное сияние. Источник этого звука располагается всего в 70-90 м над Землёй - прямо над головой человека, который наблюдает за природным явлением.

Сначала происходит солнечная буря, которая и вызывает полярное сияние. Она одновременно создаёт сильные возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения затем достигают нижних слоёв атмосферы, а в холодную и ясную погоду часто формируется инверсионный слой, то есть когда слой тёплого воздуха оказывается под слоем холодного.

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В инверсионном слое накапливаются электрические заряды, а после возникают микроразряды в воздухе. Эти микроразряды и создают то, что мы слышим, то есть треск и щелчки.

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