Ученые выяснили, откуда при северном сиянии возникают звуки

Во время северного сияния можно услышать щелчки, треск, шелест. Калерво Лайне из Университета Аалто смог понять, почему так происходит.

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В ходе исследования финский учёный Калерво Лайне обнаружил, что звуки на самом деле возникают не там, где мы видим северное сияние. Источник этого звука располагается всего в 70-90 м над Землёй - прямо над головой человека, который наблюдает за природным явлением.

Сначала происходит солнечная буря, которая и вызывает полярное сияние. Она одновременно создаёт сильные возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения затем достигают нижних слоёв атмосферы, а в холодную и ясную погоду часто формируется инверсионный слой, то есть когда слой тёплого воздуха оказывается под слоем холодного.

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В инверсионном слое накапливаются электрические заряды, а после возникают микроразряды в воздухе. Эти микроразряды и создают то, что мы слышим, то есть треск и щелчки.