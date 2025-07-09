В Нижегородской области обнаружили захоронение коня IX века

Во время раскопок в Вачском муниципальном округе на участке IX века обнаружено захоронение коня. О находке сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

© Соцсети

Раскопки ведутся в рамках археологической экспедиции Нижегородского музея-заповедника. В ней принимают участие Волжская экспедиция Института археологии РАН и этнографы Нижегородской консерватории и музея «Щелоковский хутор», а также студенты ННГУ им. Лобачевского, проходящие практику.

Всего на площади 500 квадратных метров обнаружено 16 погребений, но захоронение коня среди них единственное.

«Ещё одной интересной находкой стала янтарная подвеска, относящаяся к комплексу начала XI века», — написала Наталья Суханова.

Сейчас изучаются нарушенные грабителями захоронения. Потом археологи начнут исследовать целые погребения.

За 3 года Нижегородский музей-заповедник исследовал во время экспедиций около 600 квадратных метров площади могильника финно-угорского племени мурома IX-XI вв., где обнаружено 28 погребений. В этом году площадь исследований увеличена до более чем 1000 квадратных метров.