На что обращать внимание при выборе смартфона для родителей

Выбирать новый телефон для пожилых родственников может быть сложнее, чем для себя. Всё потому, что главным критерием в этом случае становится не наличие современных функций, а удобство.

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Прежде всего, важно выбирать смартфон, на котором можно увеличить шрифт и элементы интерфейса без потери структуры. В этом плане предпочтительнее будут устройства на Android. Обратите внимание и на чистоту интерфейса: чем меньше виджетов, иконок, всплывающих окон, тем лучше.

Слишком гладкий корпус, отсутствие клавиши "домой", сенсорные кнопки тоже усложняют взаимодействие пожилого человека со смартфоном.

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Лучше всего выбирать компактное и лёгкое устройство с диагональю около 6-6,3", чёткими гранями, прорезиненным чехлом либо матовым покрытием.

Оптимальной ёмкостью аккумулятора станет 4000 мА*ч. Также будет удобнее, если смартфон имеет разъём USB-C и поддержку быстрой зарядки.

Для пожилых родителей будет достаточно одной хорошей основной камеры и довольно качественной фронтальной (для видеосвязи).

Проверьте, чтобы у смартфона были хороший разговорный динамик, необходимая громкость, ощутимая вибрация. Обязательна поддержка Bluetooth, 4G, VoLTE.

Важно, чтобы была возможность ограничить в смартфоне доступ к настройкам (ради безопасности), функция удалённого доступа. Установите на устройство антивирус, отключите платные подписки и ограничьте платежи.