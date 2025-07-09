В Роскосмосе объяснили отказ от двух проектов спутниковых группировок

«Роскосмос» отказался от спутниковых группировок интернета вещей «Марафон IoT» и широкополосного доступа в интернет «Скиф» для экономии федерального бюджета.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу … Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть», — уточнил он.

По словам Баканова, сама многоспутниковая группировка «Сфера», частью которой должны были стать «Скиф» и «Марафон», свою актуальность сохраняет. Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, что она является, по сути, интегрированной орбитальной группировкой РФ, включающей системы связи на геостационарной, высокоэллиптической и низкой орбитах, системы радиолокационной и оптико-электронной съемки из космоса, а также систему навигации ГЛОНАСС.

До этого Баканов сообщил, что серийное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи «Рассвет», разрабатываемой российской компанией «Бюро 1440», планируется начать в декабре 2025 года. В общей сложности почти 1000 аппаратов будут обеспечивать широкополосный доступ в интернет для населения как в России, так и за ее пределами.

12 июня гендиректор госкорпорации рассказал, что установка первой ядерной электростанции на Луне, а также создание новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, являются одними из ключевых задач «Роскосмоса».