Раскрыт состав синего пигмента на древнеегипетской картине

Исследователи из Канады изучили состав пигментов древнеегипетской картины, датированной примерно XV веком до нашей эры. Выяснилось, что желтый цвет, скорее всего, получали с помощью красителя из сумаха — это род кустарников и невысоких деревьев, а кремовый цвет был натуральным цветом волокон. Что касается синего цвета, то сырьем для красителя стали морские моллюски из семейства Мурексов, которые чаще всего использовались для получения пурпура.

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Предметом исследования стала картина на льняном холсте, написанная в честь богини Хатхор. В древнеегипетской мифологии Хатхор считалась богиней неба, любви, женственности и красоты.

На картине изображена семья, которая делает ритуальное подношение богине. Однако особое внимание ученые уделили не сюжету картины, а бахроме по краю полотна. Древнеегипетские мастера использовали для окрашивания волосков бахромы три цвета: кремовый, желтый и синий. Исследователи предположили, что эти цвета (и прежде всего синий, цвет неба) считались традиционными цветами богини Хатхор.

Для определения состава пигментов ученые использовали несколько современных методов, в том числе газовую хроматографию, а также рентгеновское исследование с помощью спектроскопии.

Оказалось, что синий пигмент древние египтяне получали из секрета, вырабатываемого железами брюхоногих моллюсков Hexaplex trunculus. Как правило, секрет этих моллюсков шел на изготовление самой дорогой краски — пурпура. Тогда как синий краситель, изготовленный из секрета этих моллюсков, — большая редкость.

В Ветхом Завете этот пигмент фигурирует под названием «тхелет», также он известен как «библейский синий». В археологических находках этот краситель попадается крайне редко, и исследованная картина, вероятно, является старейшим на данный момент известным текстильным изделием, где был применен этот пигмент. Статья об исследовании опубликована в журнале Heritage.