Раскрыт состав синего пигмента на древнеегипетской картине

Ученые выяснили, из чего изготовлен синий пигмент на древнеегипетской картине
Исследователи из Канады изучили состав пигментов древнеегипетской картины, датированной примерно XV веком до нашей эры. Выяснилось, что желтый цвет, скорее всего, получали с помощью красителя из сумаха — это род кустарников и невысоких деревьев, а кремовый цвет был натуральным цветом волокон. Что касается синего цвета, то сырьем для красителя стали морские моллюски из семейства Мурексов, которые чаще всего использовались для получения пурпура.
Предметом исследования стала картина на льняном холсте, написанная в честь богини Хатхор. В древнеегипетской мифологии Хатхор считалась богиней неба, любви, женственности и красоты.
На картине изображена семья, которая делает ритуальное подношение богине. Однако особое внимание ученые уделили не сюжету картины, а бахроме по краю полотна. Древнеегипетские мастера использовали для окрашивания волосков бахромы три цвета: кремовый, желтый и синий. Исследователи предположили, что эти цвета (и прежде всего синий, цвет неба) считались традиционными цветами богини Хатхор.
Для определения состава пигментов ученые использовали несколько современных методов, в том числе газовую хроматографию, а также рентгеновское исследование с помощью спектроскопии.
Оказалось, что синий пигмент древние египтяне получали из секрета, вырабатываемого железами брюхоногих моллюсков Hexaplex trunculus. Как правило, секрет этих моллюсков шел на изготовление самой дорогой краски — пурпура. Тогда как синий краситель, изготовленный из секрета этих моллюсков, — большая редкость.
В Ветхом Завете этот пигмент фигурирует под названием «тхелет», также он известен как «библейский синий». В археологических находках этот краситель попадается крайне редко, и исследованная картина, вероятно, является старейшим на данный момент известным текстильным изделием, где был применен этот пигмент. Статья об исследовании опубликована в журнале Heritage.