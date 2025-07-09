В Латинской Америке есть интерес к российской вакцине от рака

Венесуэла, Колумбия, Мексика и Парагвай уведомили Россию о заинтересованности в отечественной вакцине от рака, однако на данный момент возможна передача только технологии создания. Об этом сообщил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Кроме Парагвая, я получал еще письма [о российской вакцине от рака] из посольств Мексики, Венесуэлы и Колумбии", - сказал Гинцбург газете.

Он добавил, что далее центр направляет предложения в Минздрав и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как отметил Гинцбург изданию, клинические испытания российской вакцины невозможно проводить из-за ее разработки по индивидуальным генетическим данным. В данном случае получается регистрация технологии ее создания, а не конечного продукта.

Представитель РФПИ отметил "Известиям", что самой продвинутой страной, с которой предполагается сотрудничество, является Вьетнам. По его словам, наибольший прогресс наблюдается в сфере трансфера технологии производства вакцины от рака.

Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что проблема локализации производства не "сверхсложная" - партнерам передается техническая документация, вся работа организуется с помощью российских специалистов.

К тому же необходимое оборудование закупается в других странах.

Гинцбург добавил, что Вьетнам может сделать основной упор на интересующие его виды рака, в том числе желудочно-кишечного тракта. Россия планирует усиленно исследовать меланому.