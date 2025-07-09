Ученые объяснили появление медуз-крестовиков в Приморье

Во Владивостоке, где из-за аномальной жары пляжи переполнены отдыхающими, участились случаи ожогов от контакта с ядовитыми медузами-крестовиками.

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Это спровоцировало появление сообщений в соцсетях о якобы начавшемся нашествии медуз на побережье Японского моря.

«Ученые-морские биологи официально заявляют, что никакого нашествия медуз нет», – передает VL.ru.

По словам специалистов, ситуация прямо противоположная: произошло «нашествие людей», а не медуз. Руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников пояснил, что медуза-крестовик – постоянный обитатель прибрежных вод юга Приморья на глубине 1.5–2 метра в зарослях водорослей, и она мало перемещается.

Аномально раннее потепление морской воды в этом году привлекло рекордное количество купальщиков. Масленников объясняет рост числа инцидентов простой статистикой: чем больше людей находится на мелководье, тем выше вероятность случайного контакта с медузой. Если в холодной воде риск минимален, то при одновременном купании тысяч человек он возрастает многократно.

Ученый также отметил, что присутствие крестовика – индикатор чистоты воды и здоровья морской экосистемы. Серьезные последствия от ожогов редки и обычно связаны с индивидуальными аллергическими реакциями, для купирования которых у медиков есть специальные препараты.

Морские биологи советуют отдыхающим для минимизации риска избегать зарослей водорослей в штиль, а при волнении моря медузы уходят глубже, что также снижает опасность встречи.