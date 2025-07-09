Слитые фото показали камеру Xiaomi 16 Pro Max

В китайской соцсети Weibo появились изображения, на которых, как утверждают инсайдеры, показана задняя панель нового Xiaomi 16 Pro Max.

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Судя по фото, флагман получит массивный блок камер, выполненный в стиле iPhone 17 Pro Max — с горизонтальным размещением сенсоров. Но также в новинке китайцев будет и встроенный дополнительный экран.

По слухам, линейка Xiaomi 16 пополнится сразу пятью моделями: базовой, Pro, Ultra, а также новыми вариантами — 16 Pro Mini и 16 Pro Max. Последняя станет самым продвинутым и, возможно, самым дорогим устройством серии.

Авторитетный источник Digital Chat Station подтвердил расположение камер у версии Max.

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Дизайн с дисплеем рядом с камерами уже применялся Xiaomi — аналогичный подход использовался в модели Mi 11 Ultra. Вполне вероятно, что компания решит вернуться к концепции, предложив обновлённое и более технологичное исполнение.

Официальный анонс всей серии Xiaomi 16 ожидается до конца 2025 года.