Со дна Средиземного моря подняли фрагменты одного из чудес света
На дне Средиземного моря рядом с Александрией обнаружили 22 каменных фрагмента Александрийского маяка — одного из семи чудес света. Об этом сообщает Livescience.
Обнаруженные каменные блоки тысячи лет назад использовались для строительства маяка. Поднятые со дна фрагменты собираются изучить ученые, после чего блоки просканируют для создания цифровых копий. При этом, у исследователей уже имеется более 100 подобных моделей — все они были сделаны за последнее десятилетие с помощью других блоков, обнаруженных под водой.
Этим масштабным проектом руководит французский археолог и архитектор Изабель Эри — целью работы является создание точной виртуальной 3D-модели Александрийского маяка. Уточняется, что новые блоки включают в себя части дверного проема и «пилона» в египетском стиле.
Напомним, что Александрийский маяк был построен около 280 года до нашей эры. Он должен был указывать кораблям путь к гавани города Александрии. В XIV веке чудо света разрушилось — к этому времени постройку сильно повредили землетрясения.