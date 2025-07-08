Со дна Средиземного моря подняли фрагменты одного из чудес света

На дне Средиземного моря рядом с Александрией обнаружили 22 каменных фрагмента Александрийского маяка — одного из семи чудес света. Об этом сообщает Livescience.

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Обнаруженные каменные блоки тысячи лет назад использовались для строительства маяка. Поднятые со дна фрагменты собираются изучить ученые, после чего блоки просканируют для создания цифровых копий. При этом, у исследователей уже имеется более 100 подобных моделей — все они были сделаны за последнее десятилетие с помощью других блоков, обнаруженных под водой.

Этим масштабным проектом руководит французский археолог и архитектор Изабель Эри — целью работы является создание точной виртуальной 3D-модели Александрийского маяка. Уточняется, что новые блоки включают в себя части дверного проема и «пилона» в египетском стиле.

Напомним, что Александрийский маяк был построен около 280 года до нашей эры. Он должен был указывать кораблям путь к гавани города Александрии. В XIV веке чудо света разрушилось — к этому времени постройку сильно повредили землетрясения.