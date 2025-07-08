Ученые опровергли гипотезу о том, что самцы приматов доминируют над самками

Приматологи из французского Университета Монпелье обнаружили, что представление о доминировании самцов приматов над самками является мифом. Свое исследование ученые опубликовали в журнале PNAS.

Как выяснили ученые, между самцами и самками приматов складываются куда более сложные отношения. Исследование заняло пять лет — за это время ученые проанализировали данные по 253 популяциям 121 вида приматов.

Оказалось, что столкновения между самцами и самками приматов происходят гораздо чаще, чем считалось ранее. При этом, явное доминирование самцов (победа более чем в 90% столкновений между полами) было зафиксировано только в 17% популяций — среди них такие виды как бабуины и шимпанзе.

Доминирование самок было зафиксировано в 13% популяций — включая лемуров и обезьян бонобо. В остальных 70% явного доминирования не наблюдалось — на вершине иерархии могли находиться как самцы, так и самки.

Как рассказала приматолог Элиза Хачард, применить эти данные по отношению к человеку затруднительно — между людьми и его ближайшими родственниками среди приматов есть слишком много различий. Однако, человек, по ее словам, скорее попадает в среднюю категорию, где не всегда получается зафиксировать явное доминирование одного вида.