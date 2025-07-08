В США нашли загадочный "подводный Стоунхендж"

Подводные археологи под руководством доктора Марка Холли проанализировали гидролокационные снимки дна озера Мичиган, сделанные еще в 2007 году, а также дополнительно обследовали место в мае 2025 года. Новые технологии повысили детализацию изображений, что позволило обнаружить загадочные мегалиты, названные "подводным Стоунхенджем" - наподобие знаменитого памятника в Англии.

© Dr Mark Holley of Northwestern Michigan College

На снимках зафиксированы два каменных круга диаметром около шести и двенадцати метров, расположенные на расстоянии более километра друг от друга и соединённые извилистой линией из камней. Исследователи считают, что эти структуры рукотворны, что подтверждается находкой на одном из валунов рельефного изображения древнего существа - мастодонта, вымершего примерно 11 тысяч лет назад. Мастодонты были растительноядными животными, распространёнными в Северной и Южной Америке, появившимися около 35 миллионов лет назад и исчезшими в конце последнего ледникового периода.

Стиль резьбы и радиоуглеродное датирование позволяют предположить, что мегалиты созданы примерно 9000 лет назад, то есть около 7000 года до нашей эры. Это вдвое раньше английского Стоунхенджа. Обнаруженное изображение мастодонта свидетельствует о том, что древние жители Америки жили рядом с этими гигантами, возможно, ориентируясь на легенды или наскальные рисунки.

Раскрыты подробности происхождения Стоунхенджа

Современная глубина "подводного Стоунхенджа" - около 12 метров. Гранитные блоки, предположительно, добывались в местных карьерах и весили около 1,3 тонны каждый. Эти находки вызывают новые вопросы о древних цивилизациях и их знаниях о давно исчезнувших животных.