Найдено захваченное пиратами судно с золотыми слитками и жемчугом

Археологи, изучавшие обломки затонувшего парусника, пришли к выводу, что имеют дело с португальским кораблем Nossa Senhora do Cabo. Об этом сообщает издание LiveScience.

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В начале 1721 года Nossa Senhora do Cabo вышел из португальской колонии Гоа в Индии и направился в Лиссабон. На борту находились португальский вице-король и архиепископ Гоа. Кроме того, судно везло баснословные по тем временам сокровища, в том числе слитки золота и сундуки с жемчугом. Общая стоимость груза в пересчете на современные деньги может превышать 138 миллионов долларов (около 11 миллиардов рублей).

Судно попало в шторм, из-за которого команде пришлось выбросить за борт большую часть пушек. Вскоре его атаковали пираты, среди которых был и знаменитый капитан Оливье Левассер по прозвищу Канюк. Ответить было нечем, поэтому его без труда захватили. Пираты отвезли добычу на остров Сент-Мари — известную пиратскую базу у берегов Мадагаскара.

Впоследствии вице-короля выкупили. Судьба архиепископа и примерно 200 рабов из Мозамбика, которые были в трюме, остается неизвестной.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений изучали обломки 16 лет. По словам археолога Марка Агостини, всего из-под воды было поднято более 3,3 тысячи предметов. Анализ конструкции судна, исторических записей и находок подтверждает, что это именно Nossa Senhora do Cabo.

Ранее сообщалось, что на дне Средиземного моря найдены останки судна, затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах. Они располагаются на глубине 2,6 тысячи метров. Это глубже местонахождения всех прочих судов, потерпевших кораблекрушение у берегов Франции.