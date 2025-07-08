Названы самые продаваемые в России и СНГ планшеты

Планшет Xiaomi Redmi Pad SE стал самым продаваемым на платформе AliExpress в России и странах СНГ по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков маркетплейса, которые подвели итоги продаж и составили рейтинг наиболее востребованных моделей. Соответствующую информацию «Газете.Ru» предоставили в пресс службе AliExpress СНГ.

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Лидер рейтинга, Xiaomi Redmi Pad SE, оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1200 пикселей, процессором Snapdragon 680 и четырьмя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Устройство обладает мощным аккумулятором на 8000 мАч. Стоимость модели начинается от 16,8 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге популярности занял POCO Pad с 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором на 10000 мАч, его цена стартует от 18 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Lenovo Xiaoxin Pad 2024, который при стоимости от 12,2 тысяч рублей предлагает чипсет Snapdragon 685 и батарею на 7700 мАч.

Ниже расположились Xiaomi Pad 7, Teclast T50 Plus, Teclast T60, Teclast P85T, Lenovo Legion Y700 2025, Teclast T70 и Chuwi Hi10 X Pro.

Аналитики AliExpress также отметили улучшение логистики, что способствует росту популярности платформы. Среднее время доставки заказов из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней, при этом около 87% всех посылок отправляются в страну напрямую авиатранспортом.