Исследователи нашли у черепах человеческие чувства

Ученые-зоопсихологи из британского Университета Линкольна выяснили, что черепахи испытывают чувства, похожие на человеческие. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи считают, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) могут длительное время пребывать в определенном настроении, аналогично млекопитающим и птицам. Команда изучила 15 особей, применив тест на когнитивные возбуждения. Он оценивает, как животные интерпретируют неоднозначные ситуации исходя из своего текущего состояния и настроения. Оказалось, что черепахи, помещенные в «роскошные» условия с большим количеством еды, с большей вероятностью оптимистично будут оценивать «спорные» ситуации.

Группа также наблюдала за поведением черепах в тестах, связанных с тревогой, в том числе изучая реакцию на незнакомые объекты и новое окружение. Рептилии, которые показали себя более оптимистично в прошлых тестах, также демонстрировали менее тревожное поведение.

Это исследование показывает, что рептилии имеют более сложный внутренний мир, чем считалось ранее. Вместе с тем исследователи указывают, что его понимание позволит хозяевам домашних рептилий лучше понимать их поведение, а ученым узнать, как эти животные реагируют на нахождение в неволе.