Старый спутник NASA научился искать воду на Марсе еще глубже

Работающий уже двадцать лет аппарат NASA под названием MRO (Mars Reconnaissance Orbiter, Марсианский разведывательный спутник) научился выполнять новое задание - разворачиваться на 120 градусов, чтобы искать скрытую под марсианской почвой воду. Об этом сообщает Tech Explorist.

MRO, запущенный 12 августа 2005 года, ранее разворачивался на 30 градусов в полете и мог направлять свои приборы на конкретные цели на поверхности, делая подробные изображения посадочных зон, кратеров и многого другого.

Как отмечает Tech Explorist, MRO не просто остается в строю, но теперь даже выполняет новые маневры вращения, чтобы расширить свои исследовательские возможности. Компьютерные модели предполагали, что аппарат мог бы получать более качественные радиолокационные данные, если бы разворачивался еще сильнее.

Радарный инструмент MRO под названием SHARAD может заглянуть на полтора километра под поверхность Марса. Он помогает ученым различать камни, песок и лед, особенно водяной лед, который может пригодиться будущим космонавтам для получения ракетного топлива или питьевой воды.

По результатам моделирования в NASA решили развернуть MRO «почти вверх дном» с креном на 120 градусов. Провернуть такой трюк непросто, подчеркивается в статье. У MRO пять научных инструментов, и не все они направлены в одну сторону.

Во время 120-градусного переворота высокочастотная антенна спутника теряет связь с Землей, а солнечные батареи перестают получать солнечный свет. Процесс требует тщательных расчетов запаса энергии в батареях. Из-за сложности команда MRO осуществляет только один или два больших поворота в год.

В то же время новый ход дал радару более четкую линию обзора. Сигнал стал в десять раз сильнее, что позволило ученым заглянуть гораздо глубже под землю и собрать более качественные данные о скрытых слоях Марса, подчеркивает Tech Explorist.