Китайский робопес обогнал Усэйна Болта

Робопес, созданный китайскими инженерами, преодолел скорость в 10,3 метра в секунду и опередил лучших спринтеров-людей. Об этом сообщает Xinhua.

Как отмечает агентство, китайский робопес «ознаменовал новую веху в робототехнике». Во время публичной демонстрации четвероногая машина под названием «Черная пантера» весом 38 килограммов и ростом 0,63 метра побила мировой рекорд роботов, установленный WildCat от Boston Dynamics.

В эфире государственного канала CCTV робопес бежал по беговой дорожке со скоростью более десяти метров в секунду в течение десяти секунд. Мировой рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции в сто метров составляет 9,58 секунды, что соответствует скорости 10,44 метра в секунду.

Робот «Черная пантера» был представлен в январе 2025 года. Сообщалось, что он отличается максимальной частотой шагов в пять раз в секунду - это делает китайского робопса одним из самых быстрых четвероногих роботов в мире.

«Черная пантера» - совместный проект Института гуманоидных инноваций при Чжэцзянском университете и стартапа Mirror Me из города Ханчжоу. Китайский робопес теперь опережает большинство людей в беге на короткие дистанции, но все еще отстает от гепардов, страусов и антилопы гну.

Разработчики рассчитывают, что в будущем «Черную пантеру» можно будет использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий, в частности, для быстрого перемещения по завалам после землетрясений.