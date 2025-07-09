В ребре скелета из гробницы в Пиренеях найдена древнейшая стрела

Стрелу возрастом более 4 тыс. лет обнаружили археологи в испанских Пиренеях, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE. Артефакт нашли во время раскопок в высокогорном районе муниципалитета Керальбс на территории доисторической гробницы Рок-де-лес-Оренетес, расположенной на высоте более 1,8 тыс. метров. Здесь с 2019 года работают специалисты Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции и Автономного университета Барселоны.

Стрела была обнаружена в ребре человека, чьи останки ранее нашли в этой гробнице. По словам профессора остеоархеологии Эдинбургского университета Мигеля Анхеля Морено, траектория стрелы указывает на выстрел в спину, наконечник застрял в кости, вокруг которой началось ее восстановление. Ученый отметил: «Траектория указывает на то, что выстрел был произведен сзади. Наконечник застрял, и кость начала регенерироваться вокруг него».

Ученые считают находку доказательством конфликтов между ранними пастушескими общинами Пиренеев. Ранние исследования, опубликованные в 2024 году, выявили у других скелетов в этой гробнице следы травм от топоров и кинжалов, а также намеренные переломы костей.

Сейчас артефакт изучают с помощью рентгеновской микротомографии в Национальном центре исследований эволюции человека в Бургосе. Позже запланированы химический и геномный анализ в Барселоне и США.