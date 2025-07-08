В Сеть слили характеристики раскладушки Samsung Z Flip 7 FE

Всего за день до официальной презентации Galaxy Unpacked в сеть утекли подробные характеристики всех трех новых складных смартфонов Samsung: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и более доступного Z Flip 7 FE. Информацией поделился авторитетный инсайдер Роланд Квандт из издания WinFuture, который, по его утверждению, получил доступ к официальным рекламным материалам компании. Об этом сообщает The Verge.

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Согласно утечке, флагманский Galaxy Z Fold 7 станет значительно тоньше и легче своих предшественников. Утверждается, что его толщина составит 4,2 мм в разложенном виде и 8,9 мм в сложенном, а вес — всего 216 грамм. Это сделает его самым легким складным смартфоном в формате «книжки» на рынке. При этом аппарат получит увеличенные экраны (6,5 дюйма внешний и 8 дюймов внутренний), сохранив емкость аккумулятора в 4400 мАч. За производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite, а разрешение основной камеры составит 200 Мп.

Компактный Z Flip 7 также получит серьезные улучшения. Главным из них станет существенно увеличенный внешний экран диагональю 4,1 дюйма, который будет огибать объективы камер, как в последних моделях Motorola Razr. Несмотря на то, что устройство станет тоньше, емкость его аккумулятора вырастет до 4300 мАч. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп.

Впервые были раскрыты детали и о долгожданной бюджетной модели Z Flip 7 FE. Она получит меньший объем памяти (128/256 ГБ) и аккумулятор на 4000 мАч. При этом размеры экранов у нее будут такими же, как у старшей модели, что противоречит ранним слухам о том, что FE-версия унаследует дизайн от прошлогоднего Flip 6.

Помимо смартфонов, утечка также затронула и другие будущие новинки. Инсайдер поделился изображениями часов Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic, которые, судя по всему, получат новый квадратно-округлый дизайн корпуса, впервые представленный в модели Galaxy Watch Ultra.

Презентация Galaxy Unpacked, где будут представлены все три устройства, состоится 9 июля 2025 года. Шоу стартует в 17:00 по московскому времени.