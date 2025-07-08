В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram

Российская цифровая платформа будет конкурентоспособна за счёт повышенной безопасности и защиты от мошенников.

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я уже сам являюсь пользователем этого мессенджера Max. Прошло несколько дней, как я скачал это приложение, каких-то проблем с ним я не наблюдаю. Достаточно всё комфортно и удобно. Что касается перспектив блокировки каких-то аналогов, то я думаю, что это маловероятно. Потому что преимущество у этого мессенджера в том, что он будет интегрирован с Госуслугами и другими государственными сервисами. Он будет максимально безопасен, туда практически невозможно будет проникнуть мошенникам, каждый номер будет привязан к конкретным паспортным данным и будет очень просто и быстро вычислять мошенников. Поэтому все спам-обзвоны, рассылки, мошеннические звонки с сомнительными предложениями, всё это будет невозможно. Поэтому за счёт вот таких государственных сервисов и контура безопасности Max будет расти, и я уверен, что быстро приобретёт популярность».

10 июня Госдума приняла закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

В нижней палате парламента отметили, что закон не предполагает запрета иностранных. С таким заявлением выступил глава комитета по информационной политике Сергей Боярский. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что одобренный документ подразумевает возможности для создания национальной платформы. При этом депутат обратил внимание на то, что к WhatsApp и Telegram есть претензии из-за их отказа выполнять требования законодательства. В частности, мессенджеры не взаимодействуют при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений и не раскрывают владельцев номеров или аккаунтов, с которых общались потенциальные подозреваемые, добавил Боярский.