Ученые из Сколково и аэропорты решили создать «Электронный нос»

Председатель совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков и ректор Сколтеха Александр Кулешов подписали документы о разработке умного газоанализатора взрывчатых веществ.

Соглашение заключено в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Устройство, получившее название «Электронный нос», способно имитировать работу биологического обоняния, определять и классифицировать запахи на основе технологии машинного обучения», – сообщает Telegram-канал аэропорта Кольцово.

Прибор будет строиться на матрице из 17 чувствительных сенсоров на очень маленьком кремниевом чипе. Когда на сенсоры попадает запах, они формируют уникальную последовательность электрических сигналов, и алгоритмы машинного обучения их интерпретируют. Система сможет не только распознавать, но и классифицировать сложные запахи.

«Технология уже успешно применяется в пищевой промышленности, внедряется в медицине и химической промышленности», – пишет источник.

Согласно заключенному на ИННОПРОМ договору, технология будет адаптирована для обнаружения запрещенных веществ на территории транспорта. В аэропорту Кольцово уже проводились первичные испытания.

Соглашение подписано на срок в один год. Специалистам за это время предстоит провести модификацию и оптимизацию сенсорного модуля для работы рядом со взрывчатыми веществами, разработать образец прибора, и «обучить» устройство в реальных рабочих условиях.