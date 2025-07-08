Ученые впервые застали рождение планетных систем "в прямом эфире"

Российская Газета

Международная группа исследователей представила результаты наблюдений за двумя протопланетными дисками. Эти данные углубляют понимание механизмов формирования планетных систем, предоставляя важные подсказки и о возникновении нашей собственной Солнечной системы.

Ученые впервые застали рождение планетных систем «в прямом эфире»
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Как сообщает Phys.org, астрономы наблюдают процесс рождения планетных систем в реальном времени. Согласно общепринятой теории, звезды и планеты формируются из межзвездного газа и пыли. Сначала образуется звезда, а затем из окружающего ее диска могут зародиться планеты.

Ученые зафиксировали ранние стадии формирования планет вокруг молодых звезд DG Tauri и HL Tauri, расположенных примерно в 450 световых годах от Земли. Наблюдения с помощью системы радиотелескопов e-MERLIN выявили протопланетные диски на орбитах вокруг этих звезд.

Исследования показали, что диски содержат множество мелких каменистых тел - космических обломков, которые со временем способны слипаться, образуя планеты. Именно так, как считается, сформировалась и Земля. Эти структуры уже накопили значительное количество "космической гальки", достаточное для начала активного планетообразования.

Более того, по оценкам ученых, количества строительного материала в наблюдаемых дисках хватит на создание систем, превосходящих по размерам нашу Солнечную. Работа дает уникальную возможность понять процессы, приведшие к появлению Земли и других планет.