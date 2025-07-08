Ученые впервые застали рождение планетных систем «в прямом эфире»

Международная группа исследователей представила результаты наблюдений за двумя протопланетными дисками. Эти данные углубляют понимание механизмов формирования планетных систем, предоставляя важные подсказки и о возникновении нашей собственной Солнечной системы.

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Как сообщает Phys.org, астрономы наблюдают процесс рождения планетных систем в реальном времени. Согласно общепринятой теории, звезды и планеты формируются из межзвездного газа и пыли. Сначала образуется звезда, а затем из окружающего ее диска могут зародиться планеты.

Ученые зафиксировали ранние стадии формирования планет вокруг молодых звезд DG Tauri и HL Tauri, расположенных примерно в 450 световых годах от Земли. Наблюдения с помощью системы радиотелескопов e-MERLIN выявили протопланетные диски на орбитах вокруг этих звезд.

Исследования показали, что диски содержат множество мелких каменистых тел - космических обломков, которые со временем способны слипаться, образуя планеты. Именно так, как считается, сформировалась и Земля. Эти структуры уже накопили значительное количество "космической гальки", достаточное для начала активного планетообразования.

Более того, по оценкам ученых, количества строительного материала в наблюдаемых дисках хватит на создание систем, превосходящих по размерам нашу Солнечную. Работа дает уникальную возможность понять процессы, приведшие к появлению Земли и других планет.