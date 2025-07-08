Apple решила отвоевать право продавать в США часы с пульсоксиметром

Компания Apple обратилась в апелляционный суд США с требованием отменить решение Комиссии по международной торговле (ITC), которое вынудило ее отключить функцию измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметр) в новых моделях Apple Watch, чтобы избежать запрета на их импорт в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Коллегия из трех судей заслушала доводы технологического гиганта, компании по производству медицинского оборудования Masimo и самой Комиссии по международной торговле. Предметом спора является постановление ITC от 2023 года, согласно которому Apple нарушила патентные права Masimo на технологию пульсоксиметрии.

В ходе слушаний представитель Apple заявил, что решение ITC необоснованно лишило миллионы пользователей доступа к важной функции. Позиция компании заключается в том, что запрет был неправомерным, поскольку на момент подачи жалобы Masimo в 2021 году у последней не было на рынке готового конкурирующего устройства, а существовали лишь гипотетические разработки.

В свою очередь, юристы Masimo утверждают, что Apple своими доводами пытается изменить существующие правовые нормы. Судьи также поставили под сомнение, являлась ли разработка Masimo собственного гаджета достаточным основанием для вынесения запрета.

Apple впервые представила функцию пульсоксиметрии в часах Series 6 в 2020 году, а Masimo выпустила свой конкурирующий гаджет W1 в 2022 году. Запрет на импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2 был введен в 2023 году, и после короткой судебной отсрочки Apple была вынуждена отключить функцию на устройствах, продаваемых в США, чтобы не лишится возможности их продавать.