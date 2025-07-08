Apple изменила главную «фишку» iOS 26 из-за критики пользователей

В третьей бета-версии iOS 26 для разработчиков компания Apple скорректировала визуальный эффект «жидкого стекла», сделав его менее выразительным. Как сообщает издание 9to5Mac, это изменение направлено на повышение читаемости и удобства использования интерфейса.

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Судя по опубликованным скриншотам, корректировки носят локальный характер. Дизайнеры прислушались к ранним отзывам и уменьшили интенсивность эффекта: в ряде системных элементов Apple снизила прозрачность «жидкого стекла».

При этом в некоторых стандартных приложениях, например в «Фото», оформление осталось практически без изменений. Это указывает на точечный подход к доработке дизайна. Будет ли Apple пересматривать подход к использованию «жидкого стекла» в iOS в будущих бета-версиях, неизвестно.

Ожидается, что первая публичная бета-версия iOS 26 станет доступна в июле. Финальный релиз операционной системы для всех пользователей запланирован на осень, период, когда выйдет линейка iPhone 17.