В Госдуме рассчитывают, что Apple выполнит требования по RuStore

Компания Apple вполне может выполнить требования российского законодательства об обязательной предустановке единого российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и другие устройства.

Таким мнением с ТАСС поделился глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Я очень рассчитываю, что компания Apple, учитывая ее глубокое проникновение на российский рынок, выполнит эти требования с тем, чтобы остаться встроенной в наше правовое пространство", - сказал Боярский.

Глава думского комитета обратил внимание, что Apple способна выполнить все требования с технической точки зрения.

"Как показывает практика, тот необходимый набор программного обеспечения, который обязателен к предустановке, не зашивается непосредственно в устройство, а просто при первом включении закачивается принудительно", - объяснил депутат.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции последуют, если компания все же не выполнит прописанные в законе условия, Боярский предложил "подождать".

О законе

Закон о запрете ограничивать предустановку RuStore на устройства президент РФ Владимир Путин подписал накануне. Согласно документу, при использовании и продаже в РФ ряда технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать программы с использованием RuStore. Не допускаются ограничения на работу как самого RuStore (и других предустановленных программ), так и скачанных оттуда приложений. В том числе нельзя запрещать поиск, обновление приложений, управление настройками. Нельзя применять особые требования к формированию цен на услуги.

Кроме того, запрещается ограничивать функционал гаджета. В частности, не должно быть ограничений на оплату в RuStore и его приложениях. Невыполнение этих положений, а также требования о предустановке отечественных приложений, включая RuStore, будет являться недостатком товара.