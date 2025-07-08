Этичные хакеры проверят безопасность Госуслуг

Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей инфраструктуры электронного правительства. Он продлится до 20 декабря 2026 года, принять участие сможет любой желающий.

Как рассказали в Минцифры, багхантеры будут исследовать цифровую инфраструктуру 9 госсервисов. За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от её критичности. Что важно - специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей.

Координироваться проведение этапа будет на платформах BI.ZONE и Standoff 365, для участия в программе будет необходимо зарегистрироваться на одной из них.

Где будут искать уязвимости:

Единый портал государственных и муниципальных услуг

Единая система идентификации и аутентификации

Единая биометрическая система

Единая система межведомственного электронного взаимодействия

Национальная система управления данными

Единая система нормативной справочной информации

Головной удостоверяющий центр

Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

Система досудебного обжалования

В первом и втором этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек. Усилия внешних тестировщиков направлены на поиск неординарных путей обхода средств защиты, что позволяет разработчикам выявлять уязвимости и устранять их в контролируемом режиме до того, как их выявят и используют реальные злоумышленники.