Этичные хакеры проверят безопасность Госуслуг и Единой биометрической системы

Российская Газетаиещё 1

Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей инфраструктуры электронного правительства. Он продлится до 20 декабря 2026 года, принять участие сможет любой желающий.

Этичные хакеры проверят безопасность Госуслуг
© РИА Новости

Как рассказали в Минцифры, багхантеры будут исследовать цифровую инфраструктуру 9 госсервисов. За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от её критичности. Что важно - специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей.

Координироваться проведение этапа будет на платформах BI.ZONE и Standoff 365, для участия в программе будет необходимо зарегистрироваться на одной из них.

Где будут искать уязвимости:

  • Единый портал государственных и муниципальных услуг
  • Единая система идентификации и аутентификации
  • Единая биометрическая система
  • Единая система межведомственного электронного взаимодействия
  • Национальная система управления данными
  • Единая система нормативной справочной информации
  • Головной удостоверяющий центр
  • Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
  • Система досудебного обжалования

В первом и втором этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек. Усилия внешних тестировщиков направлены на поиск неординарных путей обхода средств защиты, что позволяет разработчикам выявлять уязвимости и устранять их в контролируемом режиме до того, как их выявят и используют реальные злоумышленники.