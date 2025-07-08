В России стартовали продажи новых ИИ-смартфонов Honor

В России начались продажи новой линейки смартфонов Honor 400. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «М.Видео-Эльдорадо». В серию вошли базовая модель Honor 400 и ее продвинутая Pro-версия.

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Ключевой особенностью обеих моделей стала система камер с основным сенсором на 200 Мп, дополненная ИИ-инструментами. Pro-версия оснащена также 50-мегапиксельным телефотообъективом и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Устройства также получили емкие аккумуляторы на 6000 мАч и яркие экраны с пиковой яркостью 5000 нит.

Как было отмечено выше, возможности камер смартфонов расширены за счет искусственного интеллекта (ИИ). Он отвечает за такие функции, как съемка в движении и размытие фона. В интерфейс устройств также встроен ИИ-редактор, позволяющий удалять лишние объекты или расширять кадр без сторонних приложений.

Стоимость Honor 400, в зависимости от конфигурации памяти, варьируется от 41 до 49 тыс. рублей. Цена на Honor 400 Pro начинается от 65 тыс. рублей и доходит до 70 тыс. рублей за старшую версию.