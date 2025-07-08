В Пушкинском музее представили древнеегипетский магический жезл

Первая из пяти моновыставок проекта "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

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Зрителям представили древнеегипетский магический жезл, который можно будет увидеть с 8 по 20 июля.

"Сегодня представляем выставочный проект "Новые шедевры Пушкинского". Каждые две недели мы будем показывать новое произведение из последних приобретений в нашу коллекцию. Эти вещи окажутся в постоянной экспозиции, но не так скоро, как нам бы того хотелось, ведь это определенный процесс. <…> Ближайшие десять недель мы будем демонстрировать по одному из предметов. Это практически сериал, который отсылает к легендарным моновыставкам моего детства", - сказала во время торжественного открытия директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

Она выразила надежду, что подобные проекты станут хорошей традицией.

"Мы будем показывать все наши приобретения, которые пока не находятся в экспозиции, но уже есть в наших фондах", - дополнила директор.

Первым экспонатом в серии стал магический жезл древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н. э.). Эти жезлы из гиппопотамовой кости использовали для защиты от демонов и ядовитых животных. Их также помещали в погребальный инвентарь для защиты умершего на пути в иной мир.

Как отметили в ГМИИ имени А. С. Пушкина выставленный памятник из коллекции музея является одним из немногих сохранившихся образцов с барельефными изображениями. В мировых музейных и частных коллекциях насчитывается всего 240 жезлов и их фрагментов, из которых лишь десять имеют рельефные изображения, в то время как на остальных они выполнены в технике гравировки. На представленном жезле можно увидеть фигуры персонажей, которые не встречаются на аналогичных артефактах: быка, леопарда с головой осла, мартышку и павиана с поднятыми лапами.

Среди экспонатов также будут представлены "Портрет офицера" Никола Ларжильера (22 июля - 3 августа), рисунок "Два мексиканца" Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа - 17 августа), коллекция английских медалей конца XVII - начала XIX веков (19 августа - 31 августа) и "Мадонна с младенцем" Джованни Франческо Барбьери (Гверчино) (2 сентября - 14 сентября). Каждый экспонат будет демонстрироваться в течение двух недель. Для посетителей выставки будут доступны образовательные и экскурсионные программы, которые предложат более глубокое знакомство с экспонатами.