На Солнце произошла первая в июле сильная вспышка

Во вторник, 8 июля, в 07:17 мск на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности.

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Вспышка этого уровня стала первой в текущем месяце, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты", - сообщили там.

В последний раз вспышки выше класса С произошли 20 июня, добавили исследователи.

Тогда уровень вспышки составил X1.9. Она стала третьей по силе после вспышек 14 мая и 23 февраля. Однако тогда, кроме влияния на прохождение радиосигналов, она почти не оказала на Землю воздействия.