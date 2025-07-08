Под Северным морем обнаружены загадочные структуры

Ученые из Манчестерского университета обнаружили под Северным морем сотни загадочных песчаных тел, которые переворачивают базовые представления о строении земной коры.

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Эти образования, названные «синкиты» (sinkites), представляют собой гигантские насыпи песка шириной в несколько километров, которые не легли поверх старых пород, как обычно бывает, а провалились вниз, вытеснив более мягкие и пористые материалы, находившиеся ниже. Результаты опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Важность открытия

Это открытие ставит под сомнение один из базовых геологических принципов — правило, согласно которому более молодые слои формируются поверх более старых. Новый процесс называют «стратиграфической инверсией» — нарушением обычного порядка залегания пород. Ранее такое явление наблюдали лишь в малом масштабе, но синкиты — самый крупный пример такого переворота, зафиксированный наукой.

Профессор Мадс Хьюз, ведущий автор исследования, объясняет:

«Мы увидели структуры, где плотный песок утонул в более легких отложениях, которые, в свою очередь, всплыли наверх. Это полностью переворачивает привычные представления о слоях земной коры и создает под морским дном огромные насыпи».

Когда это произошло

Ученые предполагают, что синкиты сформировались миллионы лет назад, в позднем миоцене — плиоцене, возможно, в результате землетрясений или резких скачков давления в недрах. Это привело к тому, что песок стал жидким и провалился через трещины на морском дне, выдавив вверх более легкие породы — пласты, состоящие из микроскопических морских окаменелостей. Эти всплывшие структуры исследователи назвали «плавающими» (floaters).

Как это обнаружили

Команда использовала 3D-сейсмическое изображение высокого разрешения, данные из сотен скважин, а также образцы пород. Благодаря этому они смогли выявить не просто аномалии, а целую систему подземных тел, скрытую под дном Северного моря.

Понимание таких процессов может кардинально изменить подход к:

поиску нефти и газа (они могут скапливаться в таких «ловушках»),

оценке герметичности подземных резервуаров,

разработке систем подземного хранения углекислого газа, что важно для борьбы с изменением климата.

Профессор Хьюз отмечает:

«Понимание того, как образовались синкиты, может сильно повлиять на то, как мы оцениваем подземные хранилища, герметичность и миграцию жидкостей. Все это жизненно важно для улавливания и хранения углерода и многое меняет».

Несмотря на скепсис со стороны части научного сообщества, находка уже вызвала большой интерес и может привести к пересмотру подходов в геологии, энергетике и экологии.