На Земле могут начаться взрывные извержения вулканов

Таяние ледников и горных ледяных шапок может вызвать шквал мощных извержений вулканов, заявили ученые из Чили. Это связано с тем, что потеря льда ослабляет давление на подземные магматические очаги.

Данный процесс происходил в Исландии. Эта страна расположена на границе срединно-океанической тектонической плиты. Ученые установили, что после завершения последнего ледникового периода в этом регионе произошел всплеск вулканизма.

Авторы исследования отметили, что наибольший риск возобновления извержений существует в Западной Антарктиде. Там под толщей льда скрыто не менее тысячи спящих вулканов. И весьма вероятно, что в ближайшие столетий или даже десятилетия этот лед исчезнет. Также повышенный риск извержений может возникнуть в регионах Северной Америки, Новой Зеландии и России.

Извержения могут временно охладить планету. Они выбрасывают в атмосферу массу частиц, которые блокируют солнечный свет. Но также происходит выделение значительного количества парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Это приводит к дальнейшему росту температур.

В ходе исследования ученые разбили лагерь в Андах и провели радиологическое датирование пород вулканического комплекса Мочо-Чошуэнко. Результаты показали, что большое количество льда 26 – 13 тысяч лет назад сдерживало вулканическую активность. Но после таяния льда 13 тысяч лет назад давление на камеры ослабло, и начались взрывные извержения.

Вулканы не только начали извергаться чаще, но и изменили состав. Магма расплавляла породы земной коры, из-за чего становилась более вязкой и взрывоопасной.

Ученые отметили, что влияние климатического кризиса на вулканическую активность крайне мало изучено. Дополнительные исследования «критически важны» для того, чтобы лучше подготовиться к возможному ущербу, сообщает The Guardian.